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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Osmanlı Hanedanı'na vefa...İstanbul’daki türbelerde zamanla eskiyen puşideler Kahramanmaraş'ta yenileniyor

Osmanlı Hanedanı'na vefa...İstanbul’daki türbelerde zamanla eskiyen puşideler Kahramanmaraş'ta yenileniyor

puşidelerin incelenmesi

El Emeği Göz Nuru İslamiyet Öğretmen Göreme Hanedan 

-kadınların puşideleri sergilemesi
-Mutlu Aslantürk röportaj
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) - Osman Kızı Zeynep Sultan Puşidesi tamamlanarak İstanbul'a gönderildi - Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Mutlu Aslantürk, bir sonraki puşidenin ise Sultan Ahmet Türbesinde bulunan Sultan İbrahim Oğlu Mehmet Puşidesi olacağını belirtti KAHRAMANMARAŞ

- İstanbul’daki Osmanlı Hanedanı’na ait türbelerde zamanla eskiyen, işlevini göremez olan puşideler, Kahramanmaraş'ta yenileniyor. Son olarak Osman Kızı Zeynep Sultan Puşidesi tamamlanarak İstanbul'a gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan "Puşide Projesi" kapsamında 11 Olgunlaşma Enstitüsünde Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Proje çerçevesinde Kültür Bakanlığına bağlı türbelerin sanduka örtüleri yenileniyor. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünde 2018 yılında işlenmeye başlanan Osman Kızı Zeynep Sultan Puşidesi tamamlanarak İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlandı. Kahramanmaraş’a ait olan Maraş işi tekniğiyle işlemelerin yapıldığını belirten Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Mutlu Aslantürk, ''Bu projede Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak yer almamız gurur verici. Geçen yıl projenin tanıtımının Emine Erdoğan tarafından yapılmıştı. Projenin başladığı yıllarda enstitümüz henüz kurulmamıştı. 1 yıl önce enstitümüzün kurulumu akabinde bu projede yer almak istediğimizi belirttik. Atölyemizi kısa sürede oluşturarak 5 usta öğretici ve bir öğretmen ile çalışmalara başladık" dedi.
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünün öncülüğünde yürütülen proje kapsamında enstitüye gönderilen Osman Kızı Zeynep Sultan puşidesi için hazırlıklara hemen başlandığını ifade eden Aslantürk, "Maraş işi tekniğine uygun olarak çirişli kartondan möhlike, mevleken ile gönderilen puşide desenlerinin kesimi yapıldı. Kartonları dikilerek cüldelere, Maraş işi işlemesi yapılan kasnak, yerleştirildi. 4 bölümden oluşan Zeynep Sultan’ın puşidesi projede yer alan 1 öğretmen eşliğinde 5 kişilik ekiple kadife üzerine altın sarısı sim iplikle Osmanlı motiflerinin elde Maraş işi tekniğiyle tel tel sırınarak el emeği göz nuru dökülerek tamamlandı. Bir sonraki puşidenin ise yine Sultan Ahmet Türbesinde bulunan Sultan İbrahim oğlu Mehmet puşidesi olacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden işlenerek gelecek olan puşideler ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde toplanarak her biri yerlerine örtülecektir. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak geleneksel kültürümüzü yansıtırken, böylesine güzel ve değerli bir projenin parçası olmak bizlere gurur ve mutluluk verdi. Aynı heyecan ve şevkle bir sonraki puşidemiz olan İbrahim oğlu Mehmet puşidesinin çalışmalarını da yürüteceğiz" diye konuştu.
Puşide Farsça örtü anlamına gelen puşide, sandukaları örtmek için kullanılan örtülere verilen isim. Arapça kutu, sandık anlamındaki suduk kelimesinden gelen sanduka ise tabut şeklindeki mezar üstlerini ifade edip İslamiyet’ten önce var olan kıymetli kişilere duyulan saygının bir göstergesi olarak, ölen kişinin kaftanı ya da devrin değerli kumaşlarının sanduka örtüsü olarak kullanılma geleneği, İslamiyet’ten sonra da kabul görerek uygulandı.
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