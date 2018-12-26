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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Osmanlı'dan miras kalan tatlar okulda öğretiliyor - EDİRNE

Osmanlı'dan miras kalan tatlar okulda öğretiliyor - EDİRNE

- Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek - İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Bölümü uygulama derslerinden görüntüler - Öğretmen ve öğrencilerin açıklamalarıOsmanlı'dan miras kalan tatlar okulda öğretiliyor - Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve saray lezzetlerinin birçoğunun kaynağı olan Edirne 'de geleceğin şef adayları öğrenciler, Osmanlı'dan miras kalan yiyecekleri uygulamalı olarak yapıyorEDİRNE (AA) - Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve saray lezzetlerinin birçoğunun kaynağı olan Edirne 'de, geleceğin şef adayları öğrenciler Osmanlı'dan miras kalan tatları yapmayı öğreniyor. Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek - İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Bölümü öğrencileri, "Türk Mutfağı" dersinde Osmanlı'dan miras kalan, bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş yemekleri uygulamalı olarak yapıyor.Öğrenciler derste, Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen fasulye dolmasından badem çorbasına, kaçamaktan cıllığa kadar birçok saray lezzetini konusunda uzman öğretmenlerden öğrenme fırsatı yakalıyor. - "Öğrencilerimiz çok istekli" Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sefer Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan lezzetleri öğrencilere öğrettiklerini söyledi.

Osmanlı'dan miras lezzetlerin unutulmaması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yaşar, "Öğrencilerimize Osmanlı'dan gelen tarihi yemeklerimizi ayrıntılı olarak tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemekleri öğretmenlerimiz eşliğinde uygulamalı olarak yapıyorlar. Bizler bu yemeklerin unutulmaması ve geleceğe aktarılması yönünde büyük gayret sarf ediyoruz. Öğretmenlerimizin bu konuda büyük çabaları var. Öğrencilerimiz de derslerinde çok istekli. Atalarımızdan miras yemekleri, en iyi şekilde öğrenip meslek hayatlarında yapmak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyorlar." diye konuştu.
- "Hızlı yeme alışkanlığına karşı bu yemeklerin yapılması çok önemli"Öğretmen İdris Kaytas ise Edirne 'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getirdi.Miras yemekleri şef adaylarına öğrettiklerini anlatan Kaytas, "Amacımız atalarımızdan kalan yemekleri, gelecek kuşaklara aktarmak. Bunun için bu yemekleri derslerimize koyduk ve uygulamalı olarak öğrencilerimize yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemeklerin nasıl yapıldığını ve nereden geldiğini öğreniyorlar. Osmanlı'dan günümüze miras kalan yemekler hem lezzetli hem de sağlıklı. Günümüzde hakim olan hızlı yeme alışkanlığına karşı bu yemeklerin yapılması çok önemli." dedi.
Öğrencilerden Şehri Demirkıran da eğitimini tamamladıktan sonra şef aşçı olmayı istediğini belirterek, "Burada Osmanlı'da ve geçmişte yapılan yemeklerin yapımını öğreniyoruz. Bunlar bizim mirasımız. Geleceğe aktarmalıyız." dedi.
Fulya Kara da, tarihi lezzetleri öğrenmenin meslek hayatları için önemli olduğunu kaydetti.

Öğretmenler Öğretmen Padişah Başkent Öğrenciler 

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