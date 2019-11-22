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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Osmanlı bu müzede yaşıyor İzle

Osmanlı bu müzede yaşıyor İzle

müze içinden detaylar

Restorasyon Folklor El Sanatları Ziyaretçiler Şahit 

-katılımcılardan detaylar
-Uluumay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Uluumay Gökalp konuşması

( BURSA )- Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi yenilenen yüzüyle hizmete açıldı BURSA

- Ulumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor. Geçen yıl vefat eden Bursalı folklorcu Esat Uluumay, 60 yıl boyunca topladığı Osmanlı halk kıyafetleri ve el sanatları ile imparatorluğun son 350 yılını anlatan ihtisas koleksiyonunu oluşturdu. Bu koleksiyon, Muradiye semtinde, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden ve divan şairi Ahmet Paşa’nın 1495’de inşa ettirdiği medresede 2004 yılından beri sergileniyor. Geçtiğimiz aylarda Bursa Valiliği ve Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla restorasyonu gerçekleştirilen müze düzenlenen törenle hizmete girdi. Koleksiyonda Macaristan’dan Yemen’e, Irak’tan Kafkasya’ya 72 milletin, farklı etnik grupların ve din adamlarının kıyafetleri teşhir ediliyor. Ayrıca imparatorluk sınırları içerisinde yaşayan halklardan Selçuklulara, Artuklardan Osmanlılara kadar 815 adet halk takısı, Osmanlı el sanatları, binicilik takımları ve silahlara ev sahipliği yapıyor. Uluumay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Uluumay Gökalp, “Müstesna bir insanın 60 yıldır topladığı koleksiyon bizi buraya topladı. Merhum babamız Esat Uluumay, aklını, gönlünü Osmanlı sanatının güzelliklerine kaptırmış, Bursa aşığı bir beyefendiydi. Burada bulunan pek çok davetlinin şahitlik ettiği üzere, kültürümüze çok değerli katkıları oldu. En büyük korkusu da hayatını adadığı, her bir parçasını tutku ile topladığı Osmanlı halk kıyafetleri ve takılarının kendinden sonra dağılıp gelecek nesillere aktarılamamasıydı. Vefatından kısa süre önce ellerimi tutarak bana bunu vasiyet etti ve böylece emaneti devraldık” dedi.
Konuşmaların ardından müze ziyaret edilerek açılışı gerçekleştirildi.
(SD-MŞ)
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