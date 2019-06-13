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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniyeli şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniyeli şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşının getirilmesi

General Çatışma Güvenlik Güçleri Gözyaşı Teröristler 

-Şehidin ablasının ve eşinin ağlaması
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin götürülmesi
-Şehit foto

( OSMANİYE )- Şehidin ablası kardeşinin tabutu başındaki fotoğrafını öperken şehidin eşi Ayşe Ede gözyaşı döktü OSMANİYE

- Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ökkeş Ede memleketi Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı. Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dün akşam saatlerinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçlerinin çatışmaya girmesinin ardından ağır yaralanan Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Tunceli’de yapılan törenin ardından uçakla Adana’ya oradan kara yoluyla Osmaniye’ye getirildi.
Şehit için ilk olarak, cenazesi Mevlana Mahallesi'nde eşinin annesiyle oturduğu evinin önüne götürülerek, helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami'nde düzenlenen törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde defnedildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Törende şehidin ablası Esma Özdemir gözyaşı döküp kardeşinin tabutu başındaki fotoğrafını öperken şehidin eşi Ayşe Ede ise gözyaşlarına boğuldu. Anne ve babasını daha önce kaybeden Şehit Ede’nin 12 Nisan'da nikah kıydığı Eylül ayında da düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. (ELF-
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