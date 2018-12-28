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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu operasyonu

Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu operasyonu

- Zanlıların adliye götürülmesi - Adliyeden detay görüntüler - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Adana'nın Sarıçam ve Osmaniye 'nin Kadirli ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına aldı.Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Irak 

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