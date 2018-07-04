Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına yönelik silahlı saldırı -Cenaze töreni - OSMANİYE
- Cami avlusundan görüntü - Ersoy'un oğullarının taziyeleri kabul etmesi - Ruhi Ersoy'un taziyeleri kabul etmesi - Cenazenin musalla taşına konulması - Cenaze namazı Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına yönelik silahlı saldırı - Saldırıda hayatını kaybeden TSO Başkan Yardımcısı ve MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Devrim Murat Aksoy'un makamındaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.Ersoy için ilk tören görev yaptığı Osmaniye TSO binası önünde düzenlendi. MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, burada yaptığı konuşmada, olayın sadece bir cinayet olmadığını söyledi.
Ağabeyini kaybetmesi dolayısıyla üzüntülerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:"Hasan Ersoy'un hiç kimseyle mal, mülk, makam, tarla davası yoktur. Onun davası samimiyetle, hukukun içerisinde Osmaniye sevdasıydı. Bizi yetiştiren, ad veren, şahsiyet veren bir büyüğümüzdü. Ailemiz adına, bu üzüntümüzü paylaşan her bir dostuma teşekkür ediyorum. Altını çizdiğim husus Osmaniye bir ağabeyini kaybetti."Törenin ardından Ersoy'un cenazesi, Envar - ül Hamit Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Ersoy'un yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara, bazı milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada, Ruhi Ersoy ile Hasan Ersoy'un oğulları Asım ve Mehmet Akif Ersoy taziyeleri kabul etti.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Hasan Ersoy'un cenazesi, Asri Mezarlığında toprağa verildi. Osmaniye 'de dün TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silah saldırıda TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı. Kaçan zanlı ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişi gözaltına alınmıştı.