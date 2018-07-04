Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına yönelik silahlı saldırı -Cenaze töreni - OSMANİYE

Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına yönelik silahlı saldırı -Cenaze töreni - OSMANİYE

- Cami avlusundan görüntü - Ersoy'un oğullarının taziyeleri kabul etmesi - Ruhi Ersoy'un taziyeleri kabul etmesi - Cenazenin musalla taşına konulması - Cenaze namazı Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına yönelik silahlı saldırı - Saldırıda hayatını kaybeden TSO Başkan Yardımcısı ve MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Devrim Murat Aksoy'un makamındaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.Ersoy için ilk tören görev yaptığı Osmaniye TSO binası önünde düzenlendi.
MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, burada yaptığı konuşmada, olayın sadece bir cinayet olmadığını söyledi.

Ağabeyini kaybetmesi dolayısıyla üzüntülerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:"Hasan Ersoy'un hiç kimseyle mal, mülk, makam, tarla davası yoktur. Onun davası samimiyetle, hukukun içerisinde Osmaniye sevdasıydı. Bizi yetiştiren, ad veren, şahsiyet veren bir büyüğümüzdü. Ailemiz adına, bu üzüntümüzü paylaşan her bir dostuma teşekkür ediyorum. Altını çizdiğim husus Osmaniye bir ağabeyini kaybetti."Törenin ardından Ersoy'un cenazesi, Envar - ül Hamit Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine Ersoy'un yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara, bazı milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada, Ruhi Ersoy ile Hasan Ersoy'un oğulları Asım ve Mehmet Akif Ersoy taziyeleri kabul etti.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Hasan Ersoy'un cenazesi, Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Osmaniye 'de dün TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silah saldırıda TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı. Kaçan zanlı ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Samimiyet Cenaze Silahlı Saldırı Cinayet Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı