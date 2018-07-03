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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Osmaniye Ticaret Odası saldırısına 3 savcı görevlendirildi Haberi

Osmaniye Ticaret Odası saldırısına 3 savcı görevlendirildi Haberi

Hastanenin önünden görüntü

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-Cenaze aracından detay

( OSMANİYE )- Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, saldırının iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüktüğünü belirtti.
OSMANİYE

- Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı yardımcısı Hasan Ersoy'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili olarak 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapamadıklarını belirterek, "Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nın içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor" diye konuştu.
Bu arada, özel bir hastanesine kaldırılan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'un tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konulan Hasan Ersoy'un cenazesinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.
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