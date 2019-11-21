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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye Polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi İzle

Osmaniye Polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi İzle

Polislerin araçları durdurmaları

Polis Polis Ekipleri 

-Araçların aranması
-Şahısların üst aranması
-ele geçirilen maddenin fotoğrafı

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘şok uygulama’da 1 araçta esrar maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce, şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişilerde ve araçlarda arama yaptı. Bu aramalarda durdurulan bir şahsın aracında yapılan aramada aracın paspasının altına gizlenmiş 96.00 gram esrar maddesi, bir şahsın üzerinde ise 5 parça halinde 5.50 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Denetimlerde 192 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne de trafik yönünden 488 lira ceza kesti.
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