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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

- Osmaniye Değirmendere köyünde kar yağışı görüntüsü - Zarar görmüş hatların görüntüsü - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, enerji nakil hattının zarar görmesi nedeniyle bir köye iki gündür elektrik verilemiyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde de kar yağış nedeniyle enerji nakil hattında hasar oluştu.Hasar nedeniyle Değirmendere köyüne 2 gündür elektrik verilemediği bildirildi.
Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bild Kar Yağışı 

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