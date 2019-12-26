Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
- Osmaniye Değirmendere köyünde kar yağışı görüntüsü - Zarar görmüş hatların görüntüsü - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, enerji nakil hattının zarar görmesi nedeniyle bir köye iki gündür elektrik verilemiyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde de kar yağış nedeniyle enerji nakil hattında hasar oluştu.Hasar nedeniyle Değirmendere köyüne 2 gündür elektrik verilemediği bildirildi. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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