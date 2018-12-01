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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’deki silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye’deki silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

-arşiv-

Hastane Polis Memuru Emekli Polis Silahlı Kavga Alabalık 

-Yaralıların sedye ile hastaneden çıkarılıp ambulansla konulması
-Olay yerinde ki yaralıların yakınlarının çığlıkları
-Polis hastane önünde güvenlik tedbiri alıyor
-Yaralı yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Olay yerinde kalabalık

( OSMANİYE ) - Osmaniye’de dün meydana gelen olayda yaralanan 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti OSMANİYE

- Osmaniye’de özel bir hastanede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, vurularak yaralanan 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir özel hastanede aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet Loş, Asım Loş, Mustafa Loş, Sebiha Loş ve karşı gruptan da Bülent Çevik adlı kişiler silahla vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan emekli polis memuru olduğu öğrenilen Ahmet Loş ile akrabası Asım Loş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mustafa Loş’un ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin hastane önünde aldığı geniş güvenlik tedbirleri sürüyor.
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