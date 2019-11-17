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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Haberi

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Haberi

Yangın bölgesindeki alevli görüntüler

İş Makinesi Zeytinli Zeytinlik Ormanlı Orman Yangını 

-Söndürme çalışması yapan ekipler
-Bölgeden detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran ve zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor. Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışamalarının devam ettiği belirtildi.
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