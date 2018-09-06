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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'deki orman yangını

- Boşaltılan mahallenin görüntüsü - Uçak ve helikopterlerin yangına müdahalesi - Olay yerine sevk edilen ekiplerin görüntüsüGÜNCELLEME - Osmaniye 'de orman yangını - Merkeze bağlı Serinova köyü kırsalında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor - Yangının ilerlemesi üzerine Ellek beldesine bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki evler boşaltılarak vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyorGELİŞMELER EKLENDİOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.Merkeze bağlı Serinova köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.Yangının söndürülmesi için bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopterler sevk edildi.Söndürme çalışmalarına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri de katılıyor.Havadan ve karadan müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamazken şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının dağlık alan boyunca ilerlemesi üzerine yangın hattında bulunan Ellek beldesine bağlı Aydırlar Mahallesi'ndeki evler boşaltılarak vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor.Mahalle girişinde barikat kuran jandarma ekipleri, mahalleye görevlilerin haricinde araç girişine izin vermiyor.Ayrıca civar köylerde camilerden vatandaşlara, yangına müdahale eden ekiplere yardım etmeleri konusunda anons yapılıyor.

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