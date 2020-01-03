Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye’deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Osmaniye’deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyetten ekiplerin çıkması

Terör Örgütü 

-Ekiplerin evlerin içerisine girmesi

( OSMANİYE -EK) OSMANİYE

- Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 8 şahıs belirlendi. A.E., İ.M., H.E., Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. isimli şüpheliler 31 Aralık tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı