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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de yağışlar buğday üretimine yaradı

Osmaniye’de yağışlar buğday üretimine yaradı

- Tarladan detay - İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile röportaj OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu yıl kentte etkili olan yağışların buğday üretimine olumlu yansıdığını söyledi.

Sağlam, yılın ilk 4 ayında yağışların bol ve yerinde olmasının buğday rekoltesine olumlu yansıdığını söyledi.

Geçen yılın ilk dört ayında metrekareye 314 kilogram yağış düştüğünü anımsatan Sağlam, şöyle konuştu:"Bu yılın aynı aylarında ise 545 kilogram yağış görüldü.
Bu yağışlar aylara orantılı yayıldığından kıraç alanlardaki buğday veriminin de artmasını sağladı. Geçtiğimiz yıl 479 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 237 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl ise 586 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 250 bin tona yaklaşan bir rekolte elde edeceğimizi tahmin ediyoruz."Tarımsal alanların etkili kullanımının ülke ekonomisi ve sürdürülebilir gıda temini için şart olduğunu dile getiren Sağlam, "Buğday alanlarımızı daha da arttırmalıyız. Bilindiği gibi hayvancılığın ihtiyacı samanın ham maddesi de buğdaydır. Hasat sonrası samanın balya yapılması büyük önem taşıyor. Anız yangınlarının önüne geçmek durumundayız. Çiftçilerimizin anız yangınlarına karşı duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü anız yangınları sürdürülebilir tarımın önünü kapatıyor." dedi.

Tarım Kıraç Hayvan 

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