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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

- Trafik kazasından detay görüntü - Kaza sonrası yaralıya ambulansta müdahale edilmesi - Kazaya karışan araçların çekici ile götürülmesiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermek için duran otomobile, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 80 LA 445 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada aynı yönde gitmekte olan B.C. yönetimindeki 01 D 2313 plakalı otomobil, M.A'nın aracına arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobilin refüje çıkması sonucu M.A. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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