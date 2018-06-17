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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza yerindenden görüntüler

Hastane Masaj Trafik Kazası Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

-Yaralı Arif Karakuş'un otomobilden çıkartılması
-Yaralı Arif Karakuş’un sedye üzerine yatırılması
-Karakuş’a kalp masajı yapılıyor
-Karakuş'un fotoğrafı

( OSMANİYE )- Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kapalı kasa minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Andırın Karayolu'nun 9. kilometresinde Eğriçam mevkiinde meydana geldi. Gülabi Çetin idaresindeki kapalı kasa transporter minibüs ile Arif Karakuş'un kullandığı otomobil Kadirli-Andırın yol ayrımında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Gülabi Çetin ve aynı aileden Arzu Çetin, İlayda Çetin, Berat Çetin ile Baran Çetin yaralanırken otomobil sürücüsü ağır olmak üzere ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan Arif Karakuş (28) Kadirli Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde kalbi duran Arif Karakuş sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu duran kalbi tekrardan çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Arif Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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