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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye’de silahlı kavga 4 yaralı

Osmaniye’de silahlı kavga 4 yaralı

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Bir yaralı sedye ile ambulansa getiriliyor
-Yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçiriyor
-Olay yerinde polis ekipleri

( OSMANİYE ) -- Hastane içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı OSMANİYE

- Osmaniye’de özel bir hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile Osmaniye’de Özel Sevgi Hastanesini içinde karşılaştı. Önce tartışma ile başlayan olay daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mustafa Loş , Ahmet Loş , Sefa Loş, Asım Loş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünde ve içinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayda gözaltılar var. Soruşturma sürüyor.
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