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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de silahlı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı

Osmaniye’de silahlı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı

- Terminalden detay

Polis Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Alacak Verecek Meselesi Sağlık Ekipleri 

-- Olay yerinden genel detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye olay, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö ile O.Ö., İ.G.’nin silahından çıkan kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmazken O.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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