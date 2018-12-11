Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Osmaniye'de silah kaçakçılarına operasyon kamerada

Osmaniye'de silah kaçakçılarına operasyon kamerada

KOM ve Özel Harekat polislerin baskın anı

Akalan Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Harekat Polisi Özel Harekat Polisleri 

-Ele geçirilen silahların teşhiri

( OSMANİYE )- Özel harekat polisinin katıldığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, 24 silah ele geçirildi OSMANİYE

- Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi, 24 silahla birlikte yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 ay süren takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen 19 adrese özel harekat polisleri desteğinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve fişek ile 40 bin 800 lira nakit para ve 25 tam altın ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinin bodrum katında kurusıkı silahları gerçeğe dönüştüren atölye haline getirilmiş torna tezgahı ve diğer aletler bulundu. Ayrıca, çok sayıda tabanca parçası ve malzemeleri ile 5 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile 2 gerçek hale getirilmeye hazır kurusıkı tabanca bulundu. Yakalanan şüpheliler, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (İBR-
İlgili Foto Galeriler
Adanalı Şehit Gözyaşlarıyla UğurlandıAdanalı Şehit Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Özel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna UğurlandıÖzel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı