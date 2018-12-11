Osmaniye'de şiddetli rüzgar

- - Yıkılan çadır yerlerinden görüntü - Şiddetli rüzgar nedeniyle Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı'ndaki bazı çadırlar yıkıldı, hasar meydana geldiOSMANİYE (AA) - nedeniyle Kitap Fuarı'ndaki bazı çadırlar yıkıldı, hasar meydana geldi.Gece saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte hayatı olumsuz etkiledi.Rüzgar nedeniyle Masalpark Miting Alanı'nda kurulan Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nda bazı çadırlar yıkıldı, hasar oluştu.Fuar alanında yıkılan çadırlar ve stantlar, zabıta ekiplerinin desteğiyle toplanırken alanda temizlik yapıldı.