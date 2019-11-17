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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye’de orman yangını Haberi

Osmaniye’de orman yangını Haberi

Yanan ormanlık alan genel görüntü

Bild Ormanlı Orman Yangını 

-Yangın yerinden dumanlar yükseliyor
-Yangın yerinden siren sesleri ve yanan ormanlık alandaki yerleşim yeri

( OSMANİYE )- Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiindeki orman yangınına ekipler müdahale ediyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alanda duman çıktığını görenler durumu hemen itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdiler. Bölgede esen rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın orman yangınına müdahale için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
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