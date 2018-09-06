Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de orman yangını devam ediyor

Osmaniye’de orman yangını devam ediyor

Yangın söndürme uçağı yangına su bırakıyor

İlk Müdahale Ormanlı Makilik Alan Orman Yangını Helikopter 

-Yanan yer genel görüntü
-Havada yangın söndürme helikopteri
-Yangın söndürme helikopteri yangına su bırakıyor
-Yangın yerinde arazöz

( OSMANİYE )- Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına çevre il ve ilçelerden gelen arazözlerle karadan, helikopter ve yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale ediliyor. Düziçi ilçesi yakınlarında bulunan Serinova Köyü civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçağı ise yangına havadan müdahale etti. Orman yangını henüz kontrol altına alınamazken şu ana kadar yaklaşık 10 hektarlık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (SLÇ-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı