Osmaniye’de orman yangını devam ediyor

-Yanan yer genel görüntü

-Havada yangın söndürme helikopteri

-Yangın söndürme helikopteri yangına su bırakıyor

-Yangın yerinde arazöz



( OSMANİYE )- Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına çevre il ve ilçelerden gelen arazözlerle karadan, helikopter ve yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale ediliyor. Düziçi ilçesi yakınlarında bulunan Serinova Köyü civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçağı ise yangına havadan müdahale etti. Orman yangını henüz kontrol altına alınamazken şu ana kadar yaklaşık 10 hektarlık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (SLÇ-

