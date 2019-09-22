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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’de orman yangını

-Yangın yeri genel görüntü

Orman Yangını Helikopter Yükselen Yangına Müdahale Orman İşçisi 

--Yanan ormanlık alanda yükselen dumanlar
--Havada yangın söndürme helikopterleri
--Yangın söndürme helikopteri yakın çekim görüntü
--Yangın söndürme helikopteri duman çıkan alana su bırakıyor

( OSMANİYE )- 5 hektarlık ormanlık alan yandı. Yangın kontrol altına alındı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık ormanlık alan yandı. Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak ve Çulhalı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alınır alınmaz Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre il ve ilçelerinde yangın söndürme çalışmalarına katılmalarıyla 30 arazöz ve 150 orman işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. 5 hektarlık kızılçam ormanının yandığı orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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