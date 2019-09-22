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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını

- - Yangın çıkan bölgeden görüntüler - Söndürme çalışmalarından görüntüler - Hasanbeyli ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İlçeye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, Osmaniye ve civar illerden orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerle 3 yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ormanlı Helikopter 

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