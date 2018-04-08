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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye'de Off-Road şenliğinde evlenme teklifi Haberi

Osmaniye'de Off-Road şenliğinde evlenme teklifi Haberi

Araçların start alması

Yarış Kız Arkadaş Arazi Aracı Gori Modifiye 

-İş makanesi ve ambulans
-Seyirciler
-Belediye başkanına plaket verilmesi
-Belediye Başkanın konuşması
-Başkan Karanın araca binişi
-Belediye başkanın araç kullanması
-Araçların çamurdan gidişi
-Evlilik teklifi

( OSMANİYE )- Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Off-Road Şenliği'nde yarışçılardan birisi, seyirciler arasında bulunan kız arkadaşına evlilik teklif etti OSMANİYE

- Osmaniye Belediyesi Off-Road Şenliği düzenlendi.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dört kategoride gerçekleştirilen, 30 il ve KKTC'den yaklaşık 80 aracın katıldığı yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlara Cem Oğlak Kaya, yardımcı pilot olarak bindiği arazi aracından inerek seyirciler arasında bulunan kız arkadaşı Sena Çevik'e üzerinde "Benimle evlenir misin Sena?" yazılı pankartlarla evlenme teklif etti. Standart, modifiye ve el yapımı off-road araçlarının yarıştığı etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan kalarak çıkamayan, devrilen araçlar, görevli iş araçların yardımıyla çıkartıldı.
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