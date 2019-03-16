Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralı

Osmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralı

Kaza yeri genel görüntü

Jandarma Trafik Kazası Direksiyon 

-Kaza yerinde tarla içerisinde devrilmiş minibüs
-Kaza yerinde jandarma araçları ve Kadirli-Adana karayolu
-Yoldan geçen araçlar,jandarma araçları

( OSMANİYE )- Kaza yapan seçim minibüsünün Adana Cumhur ittifakı adayı Hüseyin Sözlü’nün seçim çalışmalarını yürüten minibüs olduğu öğrenildi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ye ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolunun 8’inci kilometresinde Aydınlar köyü civarında meydana geldi. Ahmet Köksal idaresinde ki 80 EV 739 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak,yol kenarında ki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ahmet Köksal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ercan Göktürk yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan seçim minibüsünün Adana Cumhur ittifakı adayı Hüseyin Sözlü’nün seçim çalışmalarını yürüten minibüs olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı