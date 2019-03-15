Osmaniye'de MHP'nin seçim minibüsü devrildi: 2 yaralı
- Osmaniye 'de MHP'nin seçim minibüsü devrildi - 2 yaralı - Kaza yapan minibüsten detaylar - Yaralılara müdahale eden vatandaşlarOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Ahmet Köksal idaresindeki 80 EV 739 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Kadirli - Kozan yolu Aydınlar köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.Kazada, sürücü Ahmet Köksal ile minibüste bulunan Ercan Göktürk yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım