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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de gece yarısı üç aracı kundaklayan şahıslar kamerada

Osmaniye’de gece yarısı üç aracı kundaklayan şahıslar kamerada

Yanmış araçtan detaylar

İlk Müdahale Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

-Aracın çekiciye yüklenmesi
-Güvenlik kamerası görüntüsünde aracın yanma görüntüleri

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de park halindeki üç araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Araçları ateşe veren kasklı iki kişi güvenlik kamerası tarafından görüntüledi. Edinilen bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi, Hilmi Karaboran Caddesi'nde, araç kiralama ve büfe işletmeciliği yapan Bilgin Obut’a (50) ait park halindeki iki kamyonet ve otomobilde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Araçların alevler içinde kaldığını gören mahalle sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu arada, üç aracın ateşe verilmesi araç sahibi Obut’a ait iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Motosikletle araçların yanına gelen kasklı iki kişinin, önce iş yerinin karşı tarafından bulunan iki kamyoneti ateşe verdiği, ardından şüphelilerden birisinin motosiklet üzerinde beklerken diğeri iş yerinin önünde bulunan otomobilin yanına gelerek aracı ateşe verdiği ve daha sonra motosiklete binerek olay yerinde uzaklaştıkları görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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