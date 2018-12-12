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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de evin kundaklandığı iddiası - OSMANİYE Video

Osmaniye’de evin kundaklandığı iddiası - OSMANİYE Video

- Kundaklandığı öne sürülen evde oluşan hasar - Ev sahipleri Eşe ve Mustafa Şanal'ın konuşması - Komşularının konuşması Osmaniye ’de evin kundaklandığı iddiasıOSMANİYE (AA) – Osmaniye ’de kundaklandığı iddia edilen evin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Gebeli Mahallesi 3544 Sokak'ta Mustafa Şanal’a (55) ait evden dumanlar yükseldiğini fark eden komşuları, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.Evin mutfak bölümünde başlayan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın sırasında ailesiyle komşu ziyaretinde olan ev sahibi Mustafa Şanal, yangını komşularının fark ettiğini söyledi.

İlk incelemelerinde mutfak penceresinin dışarıdan kırılarak mutfak perdelerinin ateşe verildiğini ve komşuların motosikletli birinin gelerek camı kırdığını gördüklerini ileri süren Şanal, "Eşim ve çocuklarımla komşulara gitmiştik. Bu esnada olay gerçekleşmiş. Komşularım önce evden gürültü geldiğini söylüyor. Geldiklerinde perdelerden alevlerin yükseldiğini gördüklerini ifade ediyorlar. Evimizi kim kundaklamak istedi anlam veremiyoruz. Bu olay, biz uykudayken de olabilirdi. Komşularımızdan Allah razı olsun. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.İtfaiye ve polis ekipleri, kundaklama iddiası üzerine yanan mutfakta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Polis Ekipleri 

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