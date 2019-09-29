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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye’de ev yangını

Osmaniye’de ev yangını

itfaiye ve 112 ekiplerin olay yerindeki görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Ev Yangını Alabalık Yangına Müdahale 

-meraklı kalabalık

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir apartmanın 3 katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında, Osmaniye merkez Akyar Caddesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 ekipleri geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir vatandaşa 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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