Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye'de ev yangını

Osmaniye'de ev yangını

itfaiyenin yangına müdahalesi

Ev Yangını Bild Yangın Yeri Yangına Müdahale 

-çevreden detaylar
-komşuyla röportaj
-detaylar

( OSMANİYE ) - Kimsenin bulunmadığı saatte çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi OSMANİYE

- Osmaniye merkez de bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Yedi Ocak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Saime Özgüven’e ait olduğu öğrenilen evde saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm evi saran yangını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi.
İlgili Foto Galeriler
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı