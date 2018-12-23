Osmaniye'de eski muhtar cinayetinde yeni muhtar tutuklandı İzle

-Hacıhaliloğlu köyü girişi ve köy tabelası

-Cinayetin işlendiği evin önü ve kalabalık

-Cinayetin işlendiği evin önünde ambulans ve cenaze arabası

-Cinayetin işlendiği evin önünde jandarma araçları

-Öldürülen muhtarın fotosu

-Tutuklanan muhtarın fotosu



( OSMANİYE )- Muhtar Semih D. cinayeti azmettirmek, Süleyman B. ise kasten adam öldürmek suçundan çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul etmedi OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu köyünde eski muhtar Kemal Duyar'ın, evinde silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili aralarında köyün yeni muhtarının da olduğu 2 kişi tutuklandı. İlçeye bağlı Hacıhaliloğlu köyünde 3 Ağustos günü meydana gelen olayda köyün eski muhtarı Kemal Duyar, yalnız yaşadığı evin arka tarafından yaklaşıp pencereden içeri doğru tüfekle ateş açan kişi ya da kişilerce başından vurularak öldürüldü. Yapılan ilk incelemede bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Kemal Duyar olayında, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma tarafından 5 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında köyün şu anki muhtarı ve aynı zamanda öldürülen eski muhtarın akrabası olan Semih D. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.Ş. ve E.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, köy muhtarı Semih D. cinayeti azmettirmek, Süleyman B. ise kasten adam öldürmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinde cinayet ile ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Semih D. ve Süleyman B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

