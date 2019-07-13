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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de dolu yağışı kamerada

Osmaniye’de dolu yağışı kamerada

-Dolu yağışından görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

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- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere ve Yoğunoluk köylerinde de etkili olan dolu yağışından dolayı meyve bahçeleri zarar gördü. Dolu yağışının aniden bastırdığını belirten Değirmendere köyünden Mustafa Yağız isimli vatandaş “ Kurumuş dereler dahi su ile doldu taştı. Önce 1 saat kadar sağanak yağmur yağdı. Ardından da dolu yağışı başladı.
Meyve bahçelerimizde ki ağaçlar ,bahçemize ektiğimiz bitkiler doludan büyük zarar gördü” şeklinde konuştu.

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