Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Binasına aracın girişi

Yılbaşı Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü İstihbarat 

-Araçtan şahısların çıkarılması
-Hastaneye götürülmesi
-Araca bindirilmeleri

( OSMANİYE )- Yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler arasında örgütün sözde kadısı da bulunuyor OSMANİYE

- Osmaniye'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2'si Irak diğerleri Suriye vatandaşı 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin örgütün sözde kadısı olduğu öğrenildi. Evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı