Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Osmaniye'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

- Yürüyüş görüntüleri - Osmaniye (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Nadir Sarıcan'ın konuşması - Dua - Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Çocuklar Susmasın" sloganıyla tepki yürüyüşü düzenlendiOSMANİYE (AA) - Osmaniye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından çocuk istismarını protesto etmek amacıyla "Çocuklar Susmasın" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Özel bir hastanenin bahçesinde toplanan grup ellerinde "Çocuk susar, sen susma", "Eylül, Leyla son olsun", "Minik bedenime dokunma" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Adnan Menderes Bulvarında yürüyüş yaptı. Osmaniye (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve cinayet haberlerinin arttığını söyledi.

Ankara'da 8 yaşındaki Eylül, Ağrı'da ise 4 yaşındaki Leyla'nın acı haberlerini almanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Sarıcan, "Bu olaylar bizi bir gerçeği bir kez daha düşünmeye davet ediyor. Geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı derhal vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor." dedi.
Sarıcan, bu tarz olaylarla ilgili cezaların artırılmasını içeren gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını isteyerek, "Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından cinayete kurban giden çocuklar için dua edildi.

Politika Protesto Çocuk İstismarı Yasal Düzenleme Nitelik 

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı