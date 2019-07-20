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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de çıkan orman yangınında bir kişi yanarak öldü

Osmaniye’de çıkan orman yangınında bir kişi yanarak öldü

Yangın yerinden detaylar

İlk Müdahale Cenaze Aracı Yangın Yeri Yaşlı Adam Orman Yangını 

-Sönen yangın yerinde yaşlı adamın cesedi yakın çekim
-Yaşlı adamın cesedi ve olay yerinde Jandarma görevlileri
-Cenaze aracı ve başında kalabalık
-Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Albeyli köyünde çıkan orman yangınında ,yangını söndürme çalışmalarına katılan ekipler yanan bölgede ceset buldu. 65 yaşında ki Hasan Dede Solak’a olduğu tespit edilen kişinin yanarak öldüğü düşünülüyor. Edinilen bilgiye göre Alibeyli köyünde ormanlık alanda yangın olduğunu görenler durumu hemen Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine arasözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken yanan bölgede Alibeyli köyünden olan 65 yaşında ki Hasan Dede Solak’a ait olduğu anlaşılan bir ceset bulundu. Bunun üzerine durum Jandarmaya bildirildi.
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın yangında yanarak öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Dede Solak’ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere cenaze aracılığıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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