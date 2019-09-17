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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Polisin çevre güvenliği sağlaması

Polis Hastane Bıçaklı Kavga 

-Olay yerinden detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla biri özel hastaneye, diğeri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle ayırdı.Olayla ilgili 10'a yakın şahıs gözaltına alındı.
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