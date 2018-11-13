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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Olay yerindeki polislerden genel görüntüler

Belediye Başkanı Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinden detay görüntüler
-Alparslan Koca'nın arşiv görüntüleri

( OSMANİYE ) - Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanındaki 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi’nde Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi bir kafede oturdukları sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler kafeye gelerek Koca’ya ve yanındakilere ateş açtı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Başkan Koca’yı ve diğer 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.
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