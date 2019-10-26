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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Olayın yaşandığı tarladan görüntü

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Silahlı Kavga Arazi Kavgası 

-Olay yerinde jandarma araçları
-Olay yerinde tarlada jandarma personeli
-Ölen adamın fotoğrafı

( OSMANİYE )- Taşlı sopalı silahlı kavgada 1 kişi öldü 1’i ağır 3 kişide yaralandı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan taşlı,sopalı,silahlı kavgada 1 kişi öldü 1’i ağır 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tozlu köyünde Okan P. ve Cafer P. ile Tarık Gök ,Muhammet G. Halil K. arasında köyde bulunan anlaşmazlığın olduğu tarlada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Önce sopaların kullanıldığı kavgada tüfekle de ateş edildi. Yaşanan kavga sonrası 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan 50 yaşındaki Tarık Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ilçede ki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Jandarma olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Soruşturma sürüyor.
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