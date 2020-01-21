Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir



- Osmangazi Belediyesi, tarihte ilk kez ‘Türk’ kelimesinin geçtiği Orhun kitâbelerinin yer aldığı Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile kardeş şehir oluyor. Kurulacak kardeşlik çerçevesinde her iki belediye, kendi şehirlerinde kardeş belediyenin adını taşıyan bir de park yaptıracak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen program dolayısıyla Bursa’ya gelen Arkhangai Belediyesi Meclis Başkanı Usukhbayar Bider, meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlenen programda konukları ile uzun uzun sohbet eden Başkan Dündar, Arkhangai Belediyesi Meclis Başkanı Usukhbayar Bider’den Moğolistan ve Arkhangai hakkında bilgiler aldı. Dostça ve kardeşçe bir havada geçen buluşma, Osmangazi Belediyesi ve Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına da önemli kararların alınmasına vesile oldu. UNESCO tarafından 2020 yılının ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ îlân edildiğine vurgu yapan Başkan Dündar, bu kapsamda iki belediyenin iş birliğinde Moğolistan’ın Arkhangai şehrinde bir sempozyum düzenleme kararı aldıklarını söyledi.



Dündar, “Göktürk Devleti’nin kurucularından Bilge Tonyukuk’un adına 2020 yılı UNESCO tarafından alınan kararla ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ îlân edildi. Göktürk Devleti’nin kurucularından olan ve Bilge Kağan’ın vezirliğini yapan, bilinen ilk Türk tarihçi yazarı Bilge Tonyukuk’un hatırasına biz de Arkhangai Belediyesi ile birlikte Arkhangai’da bir sempozyum tertip etme kararı aldık. Bununla birlikte iki belediyenin kardeş şehir olması noktasında da bir fikir ortaya çıktı. İki taraf da bu fikre olumlu yaklaştı. Belediye meclislerinde görüşülmesinin ardından burada aldığımız kardeş şehir olma kararını resmiyete dökmek istiyoruz” dedi.

İki belediye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek adına önemli bir karar daha aldıklarına dikkat çeken Başkan Dündar, “Kardeşliğin sadece kağıt üstünde kalmaması adına her iki belediye, kendi şehirlerinde kardeş belediyesinin adını taşıyan bir park yaptıracak. Bizler Osmangazi’de Arkhangai Parkı, onlar ise Arkhangai’da Osmangazi Parkı yapacaklar. İki belediyenin kardeşliği adına bu parkları da inşa etmiş olacağız. Atmış olduğumuz bu adımlar, iki şehir, iki ülke ve tarihlerimiz adına önem taşıyor. Orhun Yazıtları’nın bulunduğu Arkhangai şehri ile Osmangazi Belediyesi’nin böyle bir iş birliği içerisinde olması ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Arkhangai Belediyesi Meclis Başkanı Usukhbayar Bider de, iki belediye arasında güzel ilişkiler kurulmasını çok istediklerini belirterek, “Arkhangai Belediyesi olarak Osmangazi Belediyesi ile kardeş şehir olmak istiyoruz. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bu konudaki isteğimizi söyledik. Başkan Dündar da bu isteğimizi olumlu karşıladı. Belediye meclisinde görüşülmesinin ardından bu konuda bizlere olumlu bir dönüş yapılacağını umut ediyorum. Bu karar iki belediye, iki şehir ve iki ülke arasındaki münasebetler açısından da yeni bir döneminin başlangıcı olacaktır” dedi.

(MŞ-Y)



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