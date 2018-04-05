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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı - Ölenlerin yakınlarının morg önünde bekleyişleri - ESKİŞEHİR

Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı - Ölenlerin yakınlarının morg önünde bekleyişleri - ESKİŞEHİR

- Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerinin hastane morgu önünde bekleyişleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tabancayla 4 kişiyi öldüren saldırganın aynı fakültede öğretim görevlisi olan eşi gözaltına alındı - Saldırıda yaşamını yitiren 4 kişinin yakınları, cenazeleri almak için hastane morgunun önünde bekliyorESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde tabancayla 4 kişiyi öldüren saldırganın eşi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren araştırma görevlisi Volkan B'nin aynı fakültede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Aylin B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Saadet Aylin B, polis ekiplerince gözaltına alındı.Bu arada, saldırgan Volkan B. hakkında ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu için idari soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
- Aileler hastane morgunun önünde bekliyorOlay yerindeki incelemenin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.
Çevik kuvvet ekipleri ve özel güvenlik görevlileri çevrede önlem aldı.Aileler, yakınlarının cenazelerini almak için morgun önünde bekliyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasının 3. katında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.Saldırgan Volkan B, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Özel Güvenlik Öğretim Görevlisi Silahlı Saldırı Yakalama Kararı Polis Ekipleri 

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