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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı - Vali Çakacak'ın açıklaması - ESKİŞEHİR

Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı - Vali Çakacak'ın açıklaması - ESKİŞEHİR

- Vali Özdemir Çakacak'ın basın açıklaması - Eskişehir Valisi Çakacak: - "Olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başsavcılığımız olaya el koydu. 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay tüm detaylarıyla ayrıntılı şekilde inceleniyor"ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisinin aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürmesine ilişkin, "Olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başsavcılığımız olaya el koydu. 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay tüm detaylarıyla ayrıntılı şekilde inceleniyor." diye konuştu.
Çakacak, ESOGÜ Rektörlüğü önünde yaptığı açıklamada, menfur saldırıda ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcıların soruşturmayı yürüttüğünü ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:"Olayın faili araştırma görevlisi Volkan Bayar, emniyetteki ilk ön ifadesinde, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Bunun ardından ESOGÜ Rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada, soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere yazı yazıyor ve '19 Nisan'da şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim.' diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor, zarfı okuyor. Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıdaki otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına girerek ateş ettiğini, daha sonra da diğer odalara girerek olayı işlediğini ifade etmiş. Olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başsavcılığımız olaya el koydu. 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay tüm detaylarıyla ayrıntılı şekilde inceleniyor."Vali Çakacak, bir gazetecinin "Şüphelinin eşinin de gözaltına aldığını dair duyumlar var. Bu gerçek mi?" sorusunu üzerine, "Eşi de gözaltında." yanıtını verdi.

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