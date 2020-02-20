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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret

Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret

incelemelerden görüntü

Mimari Şahit 

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( BURSA )- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Şehrimize yakışacak bir meydan" BURSA

- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a inşaat çalışmalarının devam ettiği Osmangazi Meydanı’nın şantiye alanını gezdirdi. Yılmaz, şehrin çehresini değiştirecek meydanın Bursa’ya çok yakışacağını belirtti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye başkan yardımcıları, Osmangazi Meydanı şantiyesini yerinde inceleyerek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü meydanda fore kazık çalışmalarının devam ettiğini belirten Dündar, Osmangazi Meydanı’nın tamamlandığında binlerce araçlık otoparkı, sosyal etkinlik alanları ve mimarisiyle tam anlamıyla gerçek bir meydan olacağına dikkat çekti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da AK Parti iktidarı döneminde şehrin çehresinin değişmeye devam ettiğini belirterek, "Bursa’mızın hem tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması noktasında hem de şehir kimliğinin ortaya çıkarılması noktasında güzel çalışmalara şahitlik ediyoruz. Osmangazi Belediyemiz de bu çalışmaları bütünleyen önemli bir projeye imza atıyor. Projenin ilk etap çalışmalarını yerinde inceledik. Merinos Parkı, Kültürpark ve tarihi çarşıya bağlantısıyla Bursa’nın merkezine yakışacak bir meydan olacak. Böyle bir meydanı şehrimize kazandırdıkları için Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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