Osmangazi’de kaldırım işgâline taviz yok

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( BURSA )- Kaldırımlar yayalara kaldı BURSA



- Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgâllerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bütün sokak ve caddelerdeki kaldırımlara iş yerleri tarafından malzeme, tabelâ ve ürün bırakılmaması için çalışma yürütüyor. Zabıta ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak bölgesinde yaptığı denetimlerde yaya ve araç ulaşımını engelleyerek vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek şekilde kaldırımları işgal eden esnafın mallarını kaldırdı. Ekipler, bazı iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelâlarını da kaldırarak ulaşımı rahatlattı. Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yapılan denetimler sonrasında kaldırımlar, tamamen yayaların kullanımına açıldı. Vatandaşlar, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma sebebiyle belediye ekiplerine teşekkür etti.



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