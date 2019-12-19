Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Osmangazi’de kaldırım işgâline taviz yok

Osmangazi’de kaldırım işgâline taviz yok

Ekiplerin kaldırımları boşaltmaları

Parmak Can Güvenliği Gesi Kaldırımlar Irak 

-detaylar

( BURSA )- Kaldırımlar yayalara kaldı BURSA

- Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgâllerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bütün sokak ve caddelerdeki kaldırımlara iş yerleri tarafından malzeme, tabelâ ve ürün bırakılmaması için çalışma yürütüyor. Zabıta ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak bölgesinde yaptığı denetimlerde yaya ve araç ulaşımını engelleyerek vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek şekilde kaldırımları işgal eden esnafın mallarını kaldırdı. Ekipler, bazı iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelâlarını da kaldırarak ulaşımı rahatlattı. Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yapılan denetimler sonrasında kaldırımlar, tamamen yayaların kullanımına açıldı. Vatandaşlar, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma sebebiyle belediye ekiplerine teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı