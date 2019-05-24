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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Osmangazi’de gönül sofraları kuruluyor

Osmangazi’de gönül sofraları kuruluyor

vatandaşlardan görüntü

Ramazan Ayı Beraberlik Gölge Oyunu Öğrenciler İftar Çadırı 

-yemek kuyruğundan görüntü
-Başkan Dündar'ın yemek dağıtması
-Dündar ile röportaj
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediyesi tarafından ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçenin farklı bölgelerine kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaş orucunu açıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da vatandaşlarla birlikte oruç açtığı gönül sofraları, çok sayıda vatandaşın buluşup kaynaşmasına ve ramazan sevincini yaşamasına vesile oluyor. Başkan Dündar, Elmasbahçeler Mahallesi’nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte kazanların başına geçerek yemek dağıtan Dündar, ramazanın tüm İslam aleminde olduğu gibi Osmangazi’de de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşandığını belirtti.
Belediye olarak her gün 5 farklı noktada kurulan aşevlerinde vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Dündar, “Osmangazili hemşerilerimizin yanı sıra Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar gibi gönül coğrafyasından gelen öğrencilerle iftar sofralarında buluşuyoruz. Önemli olan bu mübarek ayın birlik ve beraberlik içerisinde paylaşılması, kardeşlik ve huzur ortamının sağlanmasıdır. Bu güzelliklerin tüm yıl boyunca sürmesini temenni ediyorum. İnşallah, önümüzdeki Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na da hep birlikte kavuşuruz” dedi.
İftar çadırında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dündar, çocuklara Karagöz-Hacivat gölge oyunu hediye etti.
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