Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: “Mehmetçik adım adım zafere ilerliyor”

- Osmangazi Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle düzenlenen programda vatan uğruna canını feda eden bütün şehitler için dualar edildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Şehitleri Anma” programına çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol ile davetliler katıldı.

Başkan Dündar ve davetli protokol, tek tek masaları gezerek, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehit ve gazilerin bu vatan uğruna yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, “Şehitlerimiz, bizim istikbalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Bizim tarihimiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının tarihidir. Kurtuluş savaşımızın her bir cephesi, şehit ve gazilerimizin hikayeleriyle bezeli. Bu durum bin yıl önce, yüz yıl önce nasılsa, bugün de öyle. Bugün de askerimiz, polisimiz tam bir seferberlik ruhuyla Doğu, Güneydoğu ve Afrin’de terör örgütüne ve terör örgütlerinin ipini elinde tutan tüm şer odaklarına karşı büyük bir kahramanlık destanı yazıyor. Sizlerin evlatları, eşleri, yakınları ülkemizin yeni istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşıyor” dedi.

Kahraman Türk ordusunun Afrin’de adım adım zafere doğru ilerlediğini ifade eden Dündar, “Ordumuz, teröristleri temizleyerek ilerliyor. Hiçbir sivile zarar vermeden gidiyor. Başkaları olsaydı, asker veya sivil demeden bombalarla yakıp yıkıp geçerlerdi. Bizim askerimiz Afrin’i kuşatırken, sivillerin çıkması için bir koridor bıraktı. Bunu, kendini çağdaş gören, medeni gören hiçbir devletin ordusu bunu yapamaz. Bunu yapmak için mertlik, yürek ve cesaret gerekir” diye konuştu.

Türk Milletinin içinde bulunduğumuz dönemde Türk askerine büyük teveccüh gösterdiğini kaydeden Dündar, “Vatandaşlarımız, askerlerimize yemekler götürüyor, çoraplar ve atkılar örüyor. Askerimizin buna ihtiyacı yok belki ama milletimiz gönülden istediği için bunu yapıyor. Ördüğü atkının her ilmeğinde bir dua var. İşte bizim gücümüz budur. Elhamdülillah, bu güçle, bu dualarla bu millet muzaffer olacaktır” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan da böyle anlamlı bir programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı, gece evimizde huzur içinde yatamazdık. İşimizde huzur içinde çalışamazdık. Bundan dolayı sizlere minnettarız. Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Tarih boyunca çok şehit verdik. Vatanımızı kanımızla yoğurarak vatan yaptık. Rabbim hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol da, “Başkanımız Mustafa Dündar’a Osmangazi’de yaşayan şehit ve gazi ailelerini bir araya getirip onları samimi duygularla ağırladığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından vatan uğruna canını feda eden bütün şehitler için dua edildi. Duygusal anların yaşandığı programda şehit çocukları şiirler okudu. (AÇ)