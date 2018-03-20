Osmangazi, 20 bin öğrenciyi Çanakkale’ye götürecek

-Osmangazi kaymakamı Zafer Orhan konuşması

-toplantıdan detaylar



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- Osmangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 20 bin öğrenciyi Çanakkale’ye götürecek. Osmangazi Belediyesi, ‘Geleceğimiz tarihle buluşuyor’ projesi çerçevesinde 20 bin başarılı öğrenciyi Çanakkale’ye taşıyacak. Günlük 7 otobüsle toplam 455 sefer yapılacak. Osmangazi Belediyesi, 2014-2015 yıllarında 18 bin öğrenciyi Çanakkale’ye taşımış, 2013-2014-2015 yıllarında da 20 bin vatandaşa Çanakkale'yi gezdirmişti. Tarih şuurunun gelişmesi için kültür turları organize ettiklerini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu turlarımızı farklı kesimler için yapıyoruz. Öncelikli mekanımız Çanakkale oluyor. Edirne, İstanbul, Konya da bu programlar içinde yer alsa da, asıl ilgi gören, dikkat çeken yer Çanakkale. Biz Çanakkale savaşlarının 100’üncü yılında 18 bin öğrenciyi Çanakkale’ye götürdük” dedi.

Bu yıl 20 bin öğrenciyi Çanakkale’ye götürmeyi planladıklarını anlatan Dündar, “Çanakkale’de o eşsiz dünyaya meydan okumanın yaşandığı yerleri onlara göstermiş olacağız. Çünkü atalarımızın yaşadığı sıkıntıları, süreçleri unuttuğumuz zaman, kendi kültürümüzü de yaşatmakta sıkıntı yaşarız. Bu çerçevede bu çalışmaları yapıyoruz. Çok şükür ki Afrin zaferini 18 Mart’ta Çanakkale savaşlarının yıldönümünde gerçekleştirdik. Biz günlük 7 otobüsle 455 sefer düzenleyerek okullar bitene kadar projeyi tamamlamış olacağız. Bu projede rehberlik başta olmak üzere öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanacak” dedi.

Sümbüllü Bahçe Konağı’nda gerçekleştirilen ‘Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor’ projesinin tanıtım toplantısı ve protokol imzalama töreninde konuşan Mustafa Dündar, okulların kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek “Geleceğimiz olan bu öğrencilerin en iyi şartlarda yetişmesi için belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Bu çerçevede belediye olarak 5 milyon TL bütçeyi eğitime ayırıyoruz. Sınırlarımız içinde 250 okul binası var. 2009’dan bu yana 247 okulumuzun ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin yapmış olduğu ‘bilgi evleri’nden de söz eden Dündar, “Şu an 5 farklı bölgede bu anlamda hizmetlerimiz sürüyor. Mehmet Akif, Demirkapı, Hüdavendigar, Emek ve Demirtaş mahallelerinde bulunuyor. Bunların 3 tanesini açtık, Emek’teki bilgi evimizin önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Buralarda Sosyal buluşma alanları açmış oluyoruz. Her yaşta insanlar buradan faydalanabiliyor. Öğrencilerimiz burada eksik derslerini öğretmenler aracılığı ile ek dersler alarak tamamlıyor” ifadelerini kullandı. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, liseli öğrencilerinin bu proje sayesinde tarihî mekânları görebileceğini dile getirerek, “Bu mekanları rehberlerle onlara anlatmak, tattırmak ve yerinde yaşanmışlıkları göstermek daha tesirli olacaktır. 2015 yılında zaten bu projenin ilk aşaması gerçekleştirilmişti, şimdi daha geniş bir öğrenci camiasına ulaşılacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Geleceğimiz tarihle buluşuyor’ protokolü Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kaymakamlığı ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı.

