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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Osmancık’ta nefes kesen Off-Road gösterisi

Osmancık’ta nefes kesen Off-Road gösterisi

off road gösterilerinden parkurlardan ve araçlardan görüntü, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve ÇOROFF Başkanı Burak Torun açıklama, detaylar

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Yarış Efes Off Road Kışla 


- Çorum Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen off-road gösterileri nefesleri kesti.Osmancık Belediyesi ve Çorum Off-Road Aram Kurtarma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte bir araya gelen off-road tutkunları araçlarıyla sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.Engelli, zorlu parkurları ve çamurlu yolları izleyicilerin meraklı ve şaşkın bakışları arasında geçen off-roadcılar ıslıklar eşliğinde büyük alkış aldı.ÇOROFF Başkanı Burak Torun, off-road sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Çok renkli, keyifli ve eğlenceli etkinlik oldu. Gösterileri insanlar büyük bir merak ve ilgiyle izlediler. Osmancık’ta artık off-road sporunu insanlarımız daha yakından tanımaya ve sevmeye başladı.
Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bizi Osmancık halkıyla buluşturan Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e de teşekkürlerimi sunuyorum” dediOsmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise off-road gösterilerine halkın çok büyük teveccühü ve katılımının olduğunu belirterek, “Off-road parkurumuzu önümüzdeki yıllarda geliştireceğiz. Bundan sonra her yıl motor yarışlarına ve diğer yarışlara ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.Etkinlik sonunda Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ÇOROFF Başkanı Burak Torun’a teşekkür plaketi verdi.
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