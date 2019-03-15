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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Osman Mesten:“Projelerin dağ ilçelerine çok ciddi katkısı olacak”

Osman Mesten:“Projelerin dağ ilçelerine çok ciddi katkısı olacak”

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-esnaf ziyaretinden detaylar...

( BURSA )- AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten:“Büyükşehir Belediyesi, bütün şehir yasası çıktıktan sonra dağ ilçelerimizde dokunmadığı yer kalmadı” BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın dağ bölgesine hayvan pazarı ve et kombinası kuracaklarını, Orhaneli Karıncalı’da da jeotermal sera projesini hayata geçireceklerini açıklaması bölge halkında büyük memnuniyet uyandırdı. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın dağ ilçelerine büyük önem verdiğini belirterek, açıklanan projelerin dağ ilçelerine çok ciddi katkısı olacağını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Hürriyet, Adalet ve İstiklal Mahallerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, dağ ilçelerine büyün önem verdiğini dile getiren Mesten, “Büyükşehir Belediyesi, bütün şehir yasası çıktıktan sonra dağ ilçelerimizde dokunmadığı yer kalmadı. Hakikaten büyük alt yapı yatırımları yapıldı. Yollar, kanalizasyon, içme suyu, göletler, tarımsal desteklerden yöre halkımız memnun. Bu seçim dönemde büyük projelerden bir tanesi yöremizin hayvancılığına katkıda bulunmak. Dört ilçenin orta noktasındaki 82 dönümlük arazide canlı hayvan pazarı ve kesimhane olmak üzere büyük bir proje başlattı. Bu dönemde bölgemiz bunu kazanınca hayvancılığa çok ciddi katkısı olacak. Bunun yanı sıra Orhaneli ilçesi Karıncalı bölgesine jeotermal seracılık projesi ile yöremizin tarımına ciddi katkısı olacak. Büyükşehir Belediyemize bu anlamda teşekkür ediyoruz” dedi.
“Dağ ilçelerimiz cazibe merkezi olacak” Önümüzdeki dönemde köylerin sıcak asfaltı tamamlanmış olacağını dile getiren Mesten, “Dağ bölgesi geldiğimizde aklımıza yol sorunu geliyor. Birinci öncelikle bunu ilgileniyoruz. Doğancı Mahallesi ile Doğancı Barajı arasında kalan bölgede 2 kilometrelik tünelimiz, 500 metrelik yolumuz ve 250 metrelik viyadük inşaatımız başladı.
Günlük 8 metre çift taraflı ilerleme ile inşallah 2020 yılında bu tünelimizi açmış olacağız. Bundan sonraki etapta Kapıkaya mevkiine 4 tünel, 2 viyadük olmak toplam 10,5 kilometrelik çok büyük projelerimiz var. Tünel projeleri bittiğinde dağ ilçelerimizin yol problemi bitmiş olacak. Bölgemiz, başta kırsal kalkınma olmak üzere hem belediye, devlet yatırımları, hem özel girişim yatırımıyla Bursa, Türkiye ve dünyanın cazibe merkezi olacak” şeklinde konuştu.
(AF-İHS)
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